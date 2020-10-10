صائب عريقات يرد على توجيهات ملك الأردن بشأنه

رد أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على توجيه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتقديم الرعاية الصحية له وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عريقات عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين، مثالا للحكمة والعزة والرفعة والخلق الكريم، وادامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والإنجاز".

كما توجه بالشكر إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قائلا "شكرا أخي أيمن على دماثة الخلق والوفاء المميز".

وتابع "عاش الأردن وفلسطين".

عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين.مثالا للحكمة والعزة والرفعةوالخلق الكريم،وادامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والانجاز،وشكرا اخي ايمن على دماثة الخلق والوفاء المميز،عاش الاردن وفلسطين https://t.co/8zxFmrzM5T — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 9, 2020

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد وجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، أيمن الصفدي، لعريقات أمنيات العاهل الأردني بالشفاء العاجل من المرض، وتوجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة.

وكتب الصفدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أمس الجمعة: "اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها. حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل".

وكان صائب عريقات قد أعلن، مساء الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء جميع لقاءاته لحين تماثله للشفاء.