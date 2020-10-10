مصر: فيضان النيل هذا العام عال

أعلنت مصر، اليوم السبت، أن فيضان نهر النيل هذا العام يصنف بأنه "فيضان عال"، وذلك بحسب بيانلوزارة الري المصرية.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعي، قوله إن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل واصلت اجتماعاتها الدورية، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى متابعة اللجنة موقف فيضان النيل للعام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحافظ على المنسوب الآمن ل نهر النيل وفرعيه.

وأكد أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عال، وجار التعامل معه طبقا للسيناريوهات الموضوعة لذاك، لافتا إلى أن بيانات الرصد تشير إلى استمراره حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.