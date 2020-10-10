لهذا السبب... القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" قالت القنصلية: "تود القنصلية أن تنوه بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية Colombus Day".
وأضافت القنصلية: "يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر".
تود القنصلية أن تنوه بأنها ستكون مغلقة يوم الأثنين الموافق ١٢ أكتوبر بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية "Colombus Day” ويستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ،— SAUDI Consulate LA (@KSAconsulateLA) October 10, 2020
وللحالات الطارئة نأمل التواصل مع الرقم
3108956642
وفي الختام دعت القنصلية، المواطنين والمبتعثين السعوديين في المدينة الأمريكية، الاتصال بها في حالة الطوارئ على الرقم التالي: (3108956642).
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