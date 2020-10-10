رئيس بلدية بيروت يكشف ملابسات انفجار الطريق الجديدة

كشف رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، اليوم السبت، كيف وقع انفجار الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا حجم الضرر الناتج عنه.

وقال عيتاني، في تصريحات لصحيفة "النهار اللبنانية، إن هناك عمودين تضررا كثيرا في المبنى بعد الانفجار في منطقة الطريق الجديدة، ويجب تدعيمهما في أسرع وقتٍ ممكن.

وذكر رئيس البلدية أن فرق من بلدية بيروت توجهت بالتعاون مع الشرطة وفوج الإطفاء لإزالة الركام، وستباشر العمل فور انتهاء الشرطة القضائية من استقصاء المعلومات التي تحتاج إليها.

وأكد عيتاني أن المهندسين سيجولون على جميع المباني المحيطة بالمبنى، وفي الفحص المبدئي، لم يظهر حتى الآن أي خطر داهم عليها، لكن سيجرى فحص دقيق لجميع أعمدة المباني وبنيتها.

وأضاف أن "لا أحد كان على علم بالتخزين، ومنذ حوالي شهر أو شهر ونصف جالت فرق البلدية مع فوج الإطفاء على جميع أبنية بيروت للتأكّد من عدم وجود مخالفات في هذا الإطار، خاصة في المستودعات".

وأوضح رئيس البلدية أن "ما حصل هو أن صاحب المستودع، وجد أن هناك تسريبا من الخزان، فاستدعى شخصا لتلحيمه، قصة التلحيم هذه أصبحت ستاندرد، فليحمِ الله بيروت من التلحيم ومن الملحمين، فمن غير الطبيعي أن تتم عملية التلحيم قرب الخزان".

وشهدت منطقة الطريق الجديدة في بيروت، أمس، انفجارا تبين أنه ناتج عن انفجار خزان محروقات تابع لأحد الأفران في ساحة أبو شاكر لناحية الملعب البلدي.

وأدى الانفجار إلى سقوط 4 ضحايا عرف منهم عامل من الجنسية البنغلادشية والثانية من الجنسية السورية كانا في المستودع حيث وقع الانفجار، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، تم نقلهم في المشفى.