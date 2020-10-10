إسرائيل تواصل إطفاء الحرائق مع توسع اندلاعها في سوريا ولبنان

واصلت قوات الإطفاء الإسرائيلية بذل جهودها، اليوم السبت، لإطفاء الحريق الكبير الذي اشتعل بالقرب من الأحراش القريبة من مدينة "نوف هجليل" في الجليل.

وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم السبت، بأن تلك الحرائق الضخمة أدت إلى إجلاء 5000 من سكان المدينة بسبب المخاوف من إمكانية اقتراب الحريق إلى بيوتهم.

שריפה פרצה ביער צ'רצ'יל סמוך לנוף הגליל שבגליל התחתון. תושבי שכונת מליבו התבקשו לפנות את בתיהם

(אורלי אלקלעי) — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2020

وحاولت قوات الإطفاء طوال ليلة أمس إطفاء الحرائق في المكان وتم استدعاء مروحيات خاصة شاركت في عملية الإطفاء، والذي زاد على 250 حريقا في أنحاء إسرائيل.

#الحرائق المشتعلة في اسرائيل وفي بعض الدول المجاورة مثل سوريا ولبنان تصيب الانسان بغض النظر عن عرقه او دينه وتتخطى اختلاف البشر pic.twitter.com/xOWeFXSI4D — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2020

وفي سياق متصل، قال مفوض سلطات الإطفاء الإسرائيلي في تصريح إعلامي إن "هناك شبهات بأن سبب اشتعال جزء من الحرائق عامل بشري".

وجاءت هذه الحرائق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وارتفاع درجة الحرارة عن معدلها في إسرائيل والدول المجاورة سوريا ولبنان، والتي اشتعلت فيها الحرائق أيضا، وعملت دائرة الإطفاء في لبنان منذ يوم الخميس على إخماد الحرائق في مساحات شاسعة من الأحراش في العديد من المناطق في شمال وجنوب لبنان.