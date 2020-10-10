خطة عسكرية جديدة... طائرة دون طيار لكل جندي إسرائيلي

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إضافة خدمة جديدة لجنوده العسكريين، حيث سيتم تخصيص حوامة أو طائرة دون طيار لكل جندي.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن من مميزات الطائرة الجديدة التي ستدخل الخدمة العسكرية، أنها خفيفة وسريعة ورخيصة الثمن، وتحلق في الجو لأكثر من ساعة، وأنه من شأن تلك الحوامة تغيير العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن كل جندي يستطيع إطلاق الطائرة دون طيار بشكل شخصي لتمنحه المعلومات الاستخباراتية في الميدان، وتقدم صورة للوضع الاستخباراتي في الميدان، حيث يتم إطلاقها بسهولة من كبسولة خفيفة يحملها الجندي، أو عبر المدرعات أو الطائرات غير المأهولة أو القطع البحرية.

وأكدت القناة العبرية أن كل جندي إسرائيلي سيمتلك طائرة دون طيار تكون ضمن عهدته الشخصية أو من بين أدواته الشخصية.