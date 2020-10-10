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    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن

    قوات الحكومة اليمنية: قتلى وجرحى في صفوف أنصار الله بالحديدة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أعلنت إحدى التشكيلات العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

    وذكرت ألوية العمالقة عبر موقعها، أن "القوات رَصدت تحركات مسلحة للحوثيين في قرية الحِلّة شمال غربي مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة) حاولت اختراق خطوط التماس وسرعان ما تلقّت الرد بالأسلحة المناسبة".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الجوف ومقتل قائد عسكري بارز

    وأكدت ألوية العمالقة:"كسر القوات المشتركة هجوم الحوثيين بعد أن اشتبكت معهم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم".

    يأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة، إحباط هجوم مماثل لجماعة أنصار الله على مواقع للواء الأول عمالقة في قطاع الدُريهِمي جنوبي الحُدَيدَة، عقب مواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الجماعة وإصابة آخرين بينهم قيادات ميدانية، حسب المركز الإعلامي للعمالقة.

    والخميس الماضي، أعلنت ألوية العمالقة، "التقدم مسافة 4 كيلو مترات في قطاع الدُريهِمي، والسيطرة على مواقع تتخذها أنصار الله منطلقًا لهجماتها ، خلال هجوم واسع معاكس نفذه اللواء الأول عمالقة رداً على خروقاتهم لاتفاقية ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين ضمن جولة مفاوضات السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018)".

    ووجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس الماضي، دعوة لأطراف الصراع إلى "وقف القتال في الحديدة فورًا واحترام التزاماتها في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

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    وأكد أنَّ "التصعيد العسكري لا يمثّل انتهاكاً لاتفاقية وقف إطلاق النَّار في الحُدَيدَة فحسب بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النَّار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية".

    وتشهد محافظة الحُديدة منذ الأسبوع الماضي، معارك بين القوات المشتركة وجماعة أنصار الله في مدينة الحُدَيدَة ومديريات الدُريهِمي والتُحيتا وحَيْس، في ظل اتهامات متبادلة بمهاجمة المواقع العسكرية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحُدَيدَة المتضمن اعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الحديدة, أنصار الله
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