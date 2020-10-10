حميدتي: حرضت الدولة والمصدرين على وقف تصدير الماشية منعا للتعامل غير اللائق

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه حرض الدولة والمصدرين على وقف تصدير الماشية منعا للتعامل غير اللائق، مشيرا إلى أنها الأفضل ويجب أن تباع بخمسة أضعاف ما هو معروض في العالم الآن.

وأضاف حميدتي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه شارك اليوم السبت، في ورشة "أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول" لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع خاصة في مجال الصادر، وتحدثت عن القضايا الأساسية والمتعلقة بتحسين النسل ورفع الإنتاجية إلى جانب المشاكل المزمنة في البنى التحتية، وضعف الاحترازات المطلوب إنفاذها لأجل الصادر بتسهيل الإجراءات ورفع قيمة المنتجات السودانية منعا لإرجاعها.

وأوضح أنه "حرض الدولة والمصدرين على وقف التصدير إلى حين إنشاء محاجر حديثة وأن يكون تسليم الصادر في السودان وليس أي بلد آخر".

وتابع أنه فعل ذلك "منعا للتعامل غير اللائق الذي تجده صادراتنا خاصة وأنها الأفضل ويجب أن تباع بخمسة أضعاف ما هو معروض في العالم الآن".

وأشار إلى أن "الحكومة تتحمل 85% من مشاكل صادرات الماشية في السودان، وعليها أن تعمل على اتباع طرق أكثر فعالية بواسطة محاجر جيدة وأن تسهل الخدمات والإجراءات للمستوردين الأجانب".

كما دعا الدولة للوقوف على القطاعات الحية في الاقتصاد لمعرفة الخلل ومعالجته، وإعلاء قيم الوطنية والمصلحة في مجال التجارة مع العالم، إلى جانب فتح نقاش مستفيض عن المشاكل والمعالجات اللازمة بمشاركة الشباب من أجل بناء سودان آمن ومستقر.