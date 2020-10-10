الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجيش الوطني أسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها شرق منطقة بِير المرَازِيق (في مديرية خبْ والشّعْف شرقي مدينة الحَزَم مركز الجَوف)".

ولم يورد الجيش اليمني تفاصيل عن نوع الطائرة.

وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بمقتل قائد اللواء 110 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن عبدالعزيز حنكل وعدد من مرافقيه، اثر تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين شرق منطقة بِير المرَازِيق، التي تعد البوابة الشرقية لمدينة الحَزَم الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.