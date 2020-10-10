الرئيس الجزائري يعزي ضحايا انفجار أنبوب الغاز

قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا انفجار أنبوب الغاز الذي وقع في منطقة البيض، جنوبي البلاد.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن الرئيس أمر كلا من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الطاقة بالتنقل فورا إلى عين المكان للوقوف على مخلفات الحادث.

وخلف انفجار قوي للغاز داخل أحد المنازل بالرقاصة في البيض، وفاة 4 أشخاص وتدمير بنايتين كليا.

وحسب مديرية الحماية المدنية للبيض، تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، و10 جرحى لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المصدر، أن الانفجار سببه تسرب للغاز في أحد المنازل، ولا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.

وقد أصيب 10 أشخاص آخرين في الحادث.

كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لـ3 بنايات، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.