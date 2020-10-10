مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انفجار أنبوب غاز جنوب الجزائر

لقى خمسة أشخاص بحي طريق الرقاصة بولاية البيض، جنوب الجزائر، حتفهم، فيما أصيب 16 شخص، إثر انفجار أنبوب غاز.

الجزائر- سبوتنيك . وقالت الحماية المدنية "سقط 5 قتلى و16 إصابة في انفجار أنبوب غاز ، داخل بناية بحي طريق الرقاصة بولاية البيض جنوب البلاد".

وتقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بالتعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا.

وأوفد تبون حسب بيان للرئاسة "وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والطاقة، للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين، وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق مدقق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".