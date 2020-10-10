اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس بوركينا فاسو

تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى بلاده، لدعم جهودها الوطنية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المتحدث على صفحة الرئاسة المصرية على "الفيسبوك"، أن رئيس بوركينا فاسو أعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لاسيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية.

وأفاد السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد من جانبه على الترحيب بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب البوركيني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة في برامج بناء القدرات في المجالات المختلفة.

وذكر راضي أن الاتصال تطرق أيضا إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، خاصة الأمنية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.