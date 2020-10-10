الرئيس الفلسطيني يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

أعلن وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، اليوم السبت، مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر في الضفة الغربية.

ولم يرد أي تفاصيل أخرى عن اللقاء وما دار بينهما من حديث.

استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقره برام الله ظهر اليوم رجل الاعمال الامريكي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي رون لاودر. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 10, 2020

ويشار إلى أن رونالد لاودر هو رجل أعمال أمريكي حضر حفل التوقيع في البيت الأبيض في 15 سبتمبر أيلول على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين لإقامة علاقات رسمية.

جدير بالذكر أن الفلسطينيين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهموها منذ وقت طويل بالانحياز لإسرائيل، ورفضوا التحركات الدبلوماسية لدول الخليج تجاه إسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فلسطين، فإن رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لم يكن يحمل رسالة من البيت الأبيض.