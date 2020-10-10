قناة عبرية: متظاهرون إسرائيليون يدوسون علم بلادهم بأقدامهم.. فيديو

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالته بسبب قضايا الفساد وكذلك فشله وحكومته في التعاطي مع جائحة كورونا.

ونشرت القناة العبرية الـ"20"، لقطات فيديو لمتظاهرين إسرائيليين وهم يدوسون على علم بلادهم، للاحتجاج على نتنياهو وفشله في مواجهة أزمة كورونا، وفرض الإغلاق الكامل في البلاد من فترة إلى أخرى.

מפגיני שמאל קיצוני תועדו דורכים על דגל ישראל.

מירב חג׳אג׳, אמה של סגן שיר חג׳אג׳ הי״ד: ״ראיתי את התמונות ומה שעמד לנגד עיני זאת ביתי עטופה בדגל בהר הרצל, נקרעתי״. https://t.co/R6DWDQhQUG — ערוץ 20 (@arutz20) October 10, 2020

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، فإن هناك حشودا كبيرة تتجمع في نقاط مختلفة بالقدس وتل أبيب وغيرها من المدن والمناطق الإسرائيلية، حيث تجري التظاهرات للأسبوع السادس عشر على التوالي للتنديد بنتنياهو وحكومته وسياستهما الفاشلة.