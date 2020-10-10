رئيس الحكومة المغربية يكشف حقيقة إصابته بكورونا

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خبر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم نشر الخبر عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية.

وقال العثماني في منشور توضيحي:"نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابتي بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".

وتابع "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".

في السياق، قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الجمعة، إن البلاد أطلقت خطة لإنعاش الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" السلبية.

وأشار العاهل المغربي في كلمة متلفزة، إلى أن تلك الخطة، ستسعى لتخطي تأثيرات أزمة كورونا والتخفيف من حدتها.