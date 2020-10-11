دخول الأردن الحظر الجزئي بعد انتهاء مدة حظر التجول الشامل

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، عن انتقال الأردن من نظام حظر التجول الشامل المطبق في البلاد إلى نظام الحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة.

وذكرت وكالة "بوابة" الأردنية أن الحظر الشامل انتهى عند منتصف ليلة السبت الأحد بعد أن استمر نحو يومين.

وأشارت الوكالة أن الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه حديثا سيبدأ من الساعة 1 بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6 صباحا.

ونشرت السلطات الأردنية قوات عسكرية من الجيش في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام.