"أوقفوا هذا الأمر فورا"... أمريكا توجه رسالة لأول مرة إلى الحكومة السورية

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، أول رسالة إلى الحكومة السورية، داعية إياها إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد".

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تتعاطف مع الفئات المتضررة من الحرائق في سوريا، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات".

وأضاف البيان: "متعاطفون مع الذين تضرروا. على الحكومة السورية أن توقف هذا الأمر الآن وتتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح".

وشبت حرائق هائلة وسط سوريا ملتهمة مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.