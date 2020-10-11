اجتماع ثلاثي مرتقب بين العراق ومصر والأردن في القاهرة الثلاثاء المقبل

كشفت صحيفة عراقية، اليوم الأحد، عن لقاء مرتقب بين وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن في القاهرة لبحث الاتفاقيات بين الدول الثلاثة.

وذكرت صحيفة "الصباح" العراق​ية أن "اجتماعا مرتقبا سيجرى في القاهرة يجمع ​وزير الخارجية​ العراقي ​فؤاد حسين​ بنظيريه المصري ​سامح شكري​ والأردني ​أيمن الصفدي​ لتكملة بحث الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في شهر أب/ أغسطس الماضي".

وأوضحت الصحيفة أن "الوفد العراقي سيلتقي أيضا خلال زيارته للقاهرة بالمسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اجتماع اللجنة العراقية – المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في ​بغداد​ قريبا كما سيلتقي الوفد العراقي بالأمين العام للجامعة العربية ​أحمد أبو الغيط​ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية".