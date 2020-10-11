بعد أزمتها مع السعوديين... هيا الشعيبي تثير ضجة بسبب "الفيديو المتداول"

أصدرت النيابة العامة في الكويت، أمس السبت، قرارا باحتجاز الفنانة هيا الشعيبي، وذلك بسبب فيديو نشرته على تطبيق سناب تشات، وأثار ضجة كبيرة لأنة تضمن حركات جنسية.

ونفت الفنانة الكويتية، علاقتها بهذا الفيديو ، مشيرة إلى أن حسابها تمت سرقته، وهناك من نشره، فيما لم يقتنع كثير من المتابعين بكلامها هذا، مشيرين إلى أن حسابها موثّق ولا يمكن اختراقه أو سرقته.

وتأتي الأزمة التي تواجهها الشعيبي اليوم، بعد أيام على الهجوم الكبير الذي تعرضت له من قبل السعوديين، بسبب اتهامها بالإساءة للسعودية، على خلفية صورة نشرتها للأمير الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتسببت الصورة في موجة غضب بين المغردين السعوديين، معللين ذلك باعتقادهم أن الصورة تظهر قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين. ودشن المغردون السعوديون وسم "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"، لمهاجمة الفنانة الكويتية.