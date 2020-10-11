الحريري يتفقد مكان الانفجار الذي وقع في طريق الجديدة بضواحي بيروت... صور

زار رئيس الحكومة السابق، ​سعد الحريري، اليوم الأحد،​ موقع انفجار خزان البنزين الذي وقع أول أمس في منطقة ال​طريق الجديدة الواقعة بضواحي بيروت، والذي أسفر عن 3 قتلى والعديد من الجرحى في صفوف المواطنين، وتفقد الأضرار الجسيمة التي خلفها بالمنازل والممتلكات.

ونشرت منسقية بيروت في تيار المستقبل على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لجولة الحريري في منطقة طريق الجديدة ببيروت.

يتفقد الرئيس سعد الحريري في هذه الأثناء، مكان الانفجار الذي وقع في مبنى في طريق الجديدة. البنزين، ما أدى الى وفاة 3 أشخاص واصابة آخرين pic.twitter.com/BC3peEXui3 — منسقية بيروت في تيار المستقبل (@BeirutFuture) October 11, 2020

وكانت جمعية بيروت للتنمية، وبناء على توجيهات الحريري، باشرت بإعادة ترميم المباني التي تضررت جراء الانفجار، كما ستجري الجمعية مسحا على الأضرار وتقديم مساعدات فورية ومباشرة للأهالي المتضررين بالانفجار.

واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.