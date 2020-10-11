رئيس الوزراء: مصر تنفق 13 ألف جنيها على كل مواطن حتى يصبح سنه 20 عاما

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تنفق 13 ألف جنيها مصريا على كل مواطن حتى يصبح سنه 20 عاما.

وجاءت تصريحات مدبولي، خلال حضوره مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين المصريين، الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء"، والتي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية.

وقال رئيس الوزراء المصري: "الدولة تخصص 93 مليار جنيه للإنفاق على الصحة، و158 مليار جنيه للإنفاق على التعليم".

وأضاف مدبولي، "الدولة تنفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل مواطن حتى يبلغ من العمر 20 عامًا، مشيرًا إلى التحدي الذي تواجهه المدارس من كثافات الفصول".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى حاجة الدولة عشرات الآلاف من الفصول الجديدة، مؤكدًا أن الدولة استثمرت استثمارات هائلة في المدارس؛ لتقليل الكثافات وتوفير جودة التعليم.