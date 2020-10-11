مدبولي: أمريكا طلبت من مصر معونات لأوروبا بعد الحرب العالمية

تحدث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن دور بلاده العالمي ومتانة اقتصادها في أوقات كانت الدول العظمى تحتاج فيها إلى المساعدات، حيث قال: "لقد طلبت الولايات المتحدة من مصر تقديم معونات لدول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية".

وقال مدبولي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية: "إن المناسبات التاريخية فرصة لاسترجاع الأحداث المهمة؛ لنعرف أين كانت مصر وإلي أين وصلنا وما هي الرؤية المستقبلية، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي هو استخلاص العبر لبناء المستقبل".

واستعرض مدبولي طبيعة الاقتصاد المصري فيما مضى قائلا: "في عام 1900 كان العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية، وظهر فيها مجموعة من الأمراض التي أودت بحياة الملايين على مستوى العالم، لكن ميّز مصر أنها كانت بمنأي، بطريقة غير مباشرة، عن الدخول في صراعات ولم تكن منغمسة في الحروب بشكل كامل، وكان الاقتصاد المصري قادر على الصمود نتاج جهد وعمل".

وأوضح أن فترة بناء قناة السويس بنت عليها مصر، قائلاً: "مصر في 50 سنة زادت 10 مليون نسمة فقط في النصف الأول من القرن الماضي، بما يتناسب مع الاقتصاد المصري:"، موضحاً أن النمو كان مخطط ومنظم، عكس الانفجار السكاني الذي نعاني منه حالياً.