السيسي: جلست مع الكثيرين ممن يحاولون هدم الدولة المصرية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.

وقال السيسي، خلال كلمة له، إنه "لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يأذي شعب مصر و100 مليون مصري، وكل من يقدم الأذي للمصريين من سيدات ورجال وشباب وأطفال"، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشار إلى أن "من يعمل على ضياع 100 مليون مصري يتصور أنه سيهدم الدولة، ولا تصالح معه"، مؤكدا أنه "جلس مع الكثير ممن كانوا يحاولون هدم الدولة المصرية، وتحدث حول أزمات التعليم والاقتصاد"، قائلاً:"والله العظيم ما لاقيت إجابة".

وقال الرئيس المصري، إنه "يجب الوعى بكل المؤامرات التى تهدف للنيل من استقرار الدولة"، مشددا على أن "التحدى هو صلابة واستقرار الدولة بالوعى الحقيقي لشعبها".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، تحت عنوان، "أكتوبر ٧٣.. رمز البقاء والنماء"، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.