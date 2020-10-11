إسرائيل تعلق على طلب قطر شراء مقاتلات "إف - 35" الأمريكية

علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، على التقارير التي أعلنت أن قطر تقدمت بطلب رسمي إلى أمريكا لشراء طائرات إف -35".

وقال كوهين، إن بلاده "ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية إلى قطر"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاثة أشخاص، يوم الأربعاء الماضي، قولهم إن "الطلب القطري للحصول على الطائرات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" قُدم في الأسابيع الأخيرة"، مضيفة أنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن والرياض وتل أبيب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها".

وفي واشنطن، قال شخص رابع مطلع على الأمر إن القلق بشأن صلات قطر بحركة حماس ظهر مرارا عند مناقشة مبيعات الأسلحة للدولة الخليجية، لكن في حالة طائرة حربية متقدمة مثل "إف- 35"، فقد تكون نقطة مهددة للصفقة.

فيما قال أحد المصادر إن خطاب طلب قطر للطائرات، وهو الخطوة الرسمية الأولى في العملية القانونية لبيع الأسلحة العسكرية الأجنبية، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقيات "أبراهام". ولم تظهر قطر أي مؤشر على أنها ستطبع العلاقات مع إسرائيل.

ويأتي الطلب بعد اتفاق أغسطس/ آب، بين الولايات المتحدة والإمارات والذي وافقت فيه واشنطن على النظر في منح موافقة الدولة الخليجية على شراء المقاتلات، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يسمى اتفاق "أبراهام" لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.