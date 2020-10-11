إضافة حقيقية... السودان تعلن تلقيها "هدية عسكرية" من روسيا

أعلن السودان، اليوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول عن تلقيها "هدية عسكرية" من روسيا، ووصفتها بأنها "إضافة حقيقية".

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بيانا، ذكرت فيه أن قيادة القوات البحرية السودانية تسلمت في قاعدة بورتسودان البحرية، سفينة التدريب البحرية "فلمنغو" المهداة من روسيا.

وقالت الوكالة السودانية إن تلك الخطوة تأتي في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو.

وأوضحت الوكالة أنه جرت مراسم تسليم وتسلم سفينة التدريب في القاعدة البحرية، بحضور وفد روسي رفيع المستوى، وبحضور قائد القوات البحرية وممثلين لمنظومة الصناعات الدفاعية وعدد من قواد منطقة البحر الأحمر.

ونقلت "سونا" عن اللواء بحري مهندس، حاج أحمد يوسف، ممثل قائد القوات البحرية، قوله: "السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب"، وثمن القائد العسكري السوداني الدعم الروسي في هذا الصدد.