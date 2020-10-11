تونس تحبط 32 رحلة هجرة غير شرعية وتضبط 262 مهاجرا

أعلن الحرس الوطني التونسي عن إحباط 32 رحلة هجرة غير شرعية قبالة السواحل التونسية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 بحسب موقع نسمة التونسي.

وقال الجبابلي: في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات حرس السواحل بكل من بحري الجنوب، الساحل، الوسط والشمال والوحدات الترابية بمدنين، نابل، المنستير وصفاقس، من إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 262 مجتازا.

وعن أعمار وجنسيات من تم ضبطهم قال الجبابلي: إن أعمارهم تتراوح بين 15 و 44 سنة، ومن بينهم 02 من الأفارقة، ومنهم قاطنين مدنين، نابل، المهدية، صفاقس، قابس، بنزرت، بنعروس، تونس، القيروان، مدنين، سيدي بوزيد، الكاف، القصرين وسوسة، وقد كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الحدود الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن القوات تمكنت من حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.

ووفقا للجبابلي فقد تم الاحتفاظ بـ73 شخصا و اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية بحسب تعليمات النيابة العمومية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيرصد اعتمادات مالية لتونس بقيمة 10 مليون يورو "لمساعدتها على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة السرية".

كما صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عقب لقائه، يوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2020، برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أن بلاده "لن تسمح ببقاء أي مهاجر يصل إيطاليا بطريقة غير شرعية"، مشددا أن "العبور السري إلى بلاده سيواجه بالترحيل".

وأضاف دي مايو أن إيطاليا "تطمح إلى توقيع اتفاقية جديدة مع تونس تقوم على مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم.

وكانت الإحصاءات التونسية قد أشارت إلى أن عدد التونسيين الذين هاجروا إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية قد بلغ 4077 مهاجرا خلال شهر يوليو/تموز الماضي.