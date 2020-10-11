استئناف الرحلات المجدولة بين العراق وإيران بدءا من الغد

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات المجدولة من وإلى إيران بدءا من غد الاثنين.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة النقل العراقية عن الوزير "عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران الإسلامية (طهران ، مشهد) بدءً من يوم غد الاثنين الموافق 12/10/2020.

وأوضح الشبلي إن "استئناف الرحلات تم بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت لمدة استمرت من 25/9/2020 ولغاية 8/10/2020 بطلب من السلطات الإيرانية".

وأكد الشبلي حرص الوزارة وإدارة الناقل الوطني على إعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز إجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات إضافة إلى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا".

ونقلت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية، جهاد ديوان، القول إن "سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بإيقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".