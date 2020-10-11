كتائب "حزب الله": الفصائل العراقية تعلق الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية

أكدت "كتائب حزب الله"، اليوم الأحد، أن "الفصائل العراقية وافقت على "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية، لكنها ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت تلك القوات.

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الفصائل العراقية ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية لإتاحة الوقت للحكومة العراقية لطرح جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف أن "التهديدات الأمريكية بإغلاق السفارة جعلت الأمور معقدة جدا في العراق، واستدعت تهدئة التوترات"، مهددا في الوقت ذاته باستخدام كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى.

وكانت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، قالت مساء أمس السبت، إن "في العراق رجالاً لن يوافقوا على بقاء قوات أجنبية تدنس أرضهم الطاهرة".

وأعلنت الهيئة، في بيان لها نقلته قناة "الميادين"، حول التواجد الأجنبي، أنها "ستعطي فرصة مشروطة للقوات الأجنبية لوضع جدول زمني محدود ومحدد للخروج من البلاد"، محذرة الإدارة الأمريكية من المراوغة والمماطلة والتسويف في تحقيق مطلب الشعب الأول.

واعتبرت الهيئة التنسيقية، أن "المماطلة ستضطرنا للانتقال إلى مرحلة قتالية متقدمة وسندفعون الثمن مضاعفاً"، مؤكدة أن الفرصة المشروطة جاءت احتراما للجهود الطيبة التي قام بها بعض من الشخصيات الوطنية والسياسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، في أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.