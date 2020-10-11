أمير قطر يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الأحد، وفدا من الكونغرس الأمريكي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن الأمير القطري استقبل اليوم أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله وفدا من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.#قنا pic.twitter.com/dXAqwtGYGN — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 11, 2020

وذكرت أن تميم بن حمد استقبل كل من جيم هايمز، من ولاية كونيتيكت، وايريك سوالويل من ولاية كاليفورنيا، وسيث مولتون من ولاية ماساتشوستس، وباترك مورفي من ولاية فلوريدا.

وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.