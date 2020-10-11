نائب عراقي: هناك توجهات جديدة بشأن العملية الانتخابية في البلاد

قال نسيم عبد الله، النائب في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح"، إن قانون الانتخابات الجديد الذي أقر البرلمان العراقي بعض بنوده المتعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية، سيعطي تمثيل أكثر واقعية من المراحل السابقة للكتل السياسية المختلفة.

وأضاف عبد الله لـ" سبوتنيك "، ظهر اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة ووعي المواطن هو المعول عليه في المرحلة القادمة، وهو ما يضمن نجاح العملية الانتخابية ، مشيرا إلى أن هناك توجسا في غير محله من بعض الكتل والتحالفات.

وأشار نسيم عبد الله إلى أن هناك توجها عاما لأن تكون هناك دوائر متوسطة بدلا من الدوائر الكبرى التي كانت تشمل محافظة بالكامل.

وصادق البرلمان العراقي، على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة، التي هي موضع خلاف شديد بين الكتل النيابية في البرلمان.

وصوّت أعضاء البرلمان بالأغلبية البسيطة على مقترح تقدمت به اللجنة القانونية المكلفة باقتراح ودراسة القوانين داخل البرلمان، الذي يقضي بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنساء بتلك المحافظات.

وانسحبت ثلاث كتل سياسية شيعية من جلسة البرلمان بعد التصويت، وهي كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وكتلة النهج الوطني بزعامة فالح الفياض.