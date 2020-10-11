السيسي: مسلسل "الاختيار" وحده لا يكفي

أثنى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وتناول قصة الضابط أحمد منسي، الذي قتل في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء.

وقال السيسي إن المسلسل تناول ذكر الحقيقة دون مبالغة أو تحريف، بل نقل الأحداث كما وقعت في الحقيقة.

وذكر السيسي، موجها حديثه لأبطال العمل، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، اليوم الأحد، أن "مسلسل واحد مش هيكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".

وتابع الرئيس "أوعوا تقدموا غير الحقيقية دون مبالغة في أي من الجانبين انقلوا الصورة من الواقع كما هي"، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وإخراج بيتر ميمي.