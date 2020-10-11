تسجيل
13:49 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجزائر العاصمة

    قبل أيام من موعده... خريطة مواقف الأحزاب الجزائرية من الاستفتاء على الدستور

    © AFP 2020 / RYAD KRAMDI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/01/1045690154_0:0:2425:1365_1200x675_80_0_0_186c8a3d9dd5d13af763118861352aab.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010111046795605-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/

    أيام قليلة تفصل الجزائر عن تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، بحلول مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد موافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه بالإجماع على المسودة النهائية للدستور الجديد.

    أحزاب جزائرية دعت للتصويت على مشروع الدستور بـ"لا"، وأخرى دعت بالتصويت بـ"نعم"، في حين دعت أحزاب أخرى للمقاطعة.

    سياسيون وخبراء يرون أن الانتقال للجزائر الجديدة خطوة مهمة، وأن التصويت على الدستور هو المرحلة الأولى لبناء الجزائر الجديدة، فيما ترى بعض الأحزاب أن مشروع الدستور أعد من جهة واحدة، وهو ما قد يؤثر على الجزائر، بحسب آراء الخبراء.

    انتخابات الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    انطلاق حملة الاستفتاء على تعديل الدستور في الجزائر
    وتنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المعدل التي انطلقت منذ أيام، قبل أربعة أيام من الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المقرر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    أحزاب معارضة

    على المستوى المعارض جاء الموقف الأبرز لحركة "حمس"  بأنها ستتوجه للشعب الجزائري للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور.

    مواقف مؤيدة

    على الجانب الأخر وإلى جانب جبهة التحرير، أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في ندوة صحفية عن موقف حزبه من الإستفتاء على الدستور.

    ودعا بن قرينة للتصويت بـ نعم على الدستور، معاكسا بذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى على غرار حمس التي دعت للتصويت بـ لا.

    أحزاب الموالاة

    من ناحيته، قال سمير بيطاش، السياسي الجزائري، إن غالبية الطبقة السياسية والمتمثلة في الأحزاب، أعلنت تأييدها لمشروع تعديل الدستور، وشرعت في الحملة الاستفتائية عبر مختلف ربوع الوطن.

    أبرز هذه الأحزاب خاصة المعروفة بثقلها في الساحة السياسية  هو حزب "الأفلان"، ودعت الأحزاب الهيئة الناخبة إلى التصويت بنعم من أجل الانتقال إلى جزائر جديدة.

    أهمية التصويت

    وفي حال التصويت بنعم، يرى بيطاش في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمور ستكون أوضح في طريقة تسيير الدولة، من خلال الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتعزيز المكاسب الاجتماعية.

    كما يمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية القدرة على أحداث الإصلاحات، خاصة منها الاقتصادية، كما سيكون للمعارضة حيز كبير من ممارسة عملها، وهو نفس الأمر  بالنسبة الإعلام والحريات.

    مواقف أحزاب المعارضة

    الجزائر... هل يتجاوز الدستور الجديد اختبار الاستفتاء؟
    على جانب آخر، تؤكد حدة حزام الكاتبة والسياسية الجزائرية، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه باستثناء أحزاب السلطة، فإن  كل أحزاب المعارضة بما فيها حركة "الإخوان" دعت للتصويت بـ "لا"، فيما دعا "الديمقراطيون" لمقاطعة الاستفتاء.

    فيما يقول توفيق بوقاعدة، إن أحزاب "الموالاة" تؤيد كافة مخرجات السلطة، وعلى رأسها "جبهة التحرير الوطني، والتجمع من أجل الثقافة الديمقراطية،  وحزب "تاج".

    الأحزاب الإسلامية

    الأحزاب المعارضة لمشروع الدستور معظمها من الأحزاب الإسلامية، حسب بوقاعدة، حيث ترى هذه الأحزاب أن هذا المشروع يفقد الهوية الجزائرية حسب تصورهم.

    الأحزاب العلمانية التي تقاطع على رأسها "البديل الديمقراطي"، حسب بوقاعدة، لا يهمها المسار الديمقراطي، إلا أنها تعارض المسار الحالي.

    تأثير الأحزاب في الشارع

    تأثير  الأحزاب السياسية على الرأي العام غير وارد في الشارع الجزائري، حيث يشير بوقعدة إلى أن هناك قطيعة بين هذه الأحزاب والشارع الجزائري، خاصة أن تجمعات الأحزاب لا يحضرها إلا الأعداد القليلة جدا من أعضاء الأحزاب.

    فيما دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح المواطنين إلى "المشاركة الواسعة" في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول وثيقة تعديل الدستور، مع تركها حرية الاختيار لمناضليها بالتصويت بـ "نعم" أو "لا" على هذه الوثيقة.

    وسيجري الاقتراع الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

    واختتمت، الأحد 27 سبتمبر/ أيلول، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائه في الأول من نوفمبر المقبل.

    وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليونا و111 ألفا و81 ناخبا، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة حيث يتوقع ارتفاعها بعد إضافة 500 أو 600 ألف ناخب جديد.

    الكلمات الدلالية:
    الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك