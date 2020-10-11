عاهل البحرين يربط السلام الشامل والعادل بتفعيل المبادرة العربية

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده تدعم مبدأ حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك تعزيزا للأمن والسلم العالمي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عاهل البحرين، في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في البحرين:

"نؤكد مجدداً، بأن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا".

وتابع "وهذا موقف معلن وصريح لنا في مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزاً للأمن والسلام العالمي".

وأضاف العاهل البحريني "لن تؤخرنا المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية، وسنواصل في الحفاظ على أمننا بالاستناد لمبادئ حسن الجوار".