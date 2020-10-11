مصدر سوري يكشف حجم زيادة إنتاج المازوت والغاز والفيول بعد أيام

أعلن مدير عام مصفاة بانياس بسام سلامة أن أعمال صيانة وحدات إنتاج المازوت والغاز والفيول في المصفاة تنتهي غدا الإثنين، مبينا أن الإنتاج سوف يزداد بنسبة 25 بالمئة خلال أسبوع.

ونقلت "الوطن" السورية عن سلامة تأكيده اليوم أنه:

"سيتم الانتهاء من أعمال صيانة وحدات إنتاج المازوت والغاز والفيول غداً، لتبدأ عمليات إنتاج تلك المواد مباشرة".

وأشار سلامة إلى أنه: "تم الانتهاء من أعمال عمرة المصفاة، وما يتم حالياً هو استكمال لبعض الأمور من أجل ضمان التشغيل الآمن".

وأوضح أن إنتاج المصفاة من المازوت والغاز والفيول سوف يزداد بنسبة 25 بالمئة خلال أسبوع من عودة وحدات الإنتاج للعمل، منوهاً بأن المواطن سيلمس تحسناً في توافر المازوت والغاز تدريجياً مع عودة الإنتاج.

وتقع "مصفاة بانياس" شمال مدينة طرطوس على السواحل السورية، وهي إحدى مصفاتي نفط في البلاد، وتغطي الجزء الأكبر من احتياجات المحافظات السورية من المشتقات النفطية بقدرة تكريرية تبلع 6 ملايين طنٍ متري من النفط الخام سنوياً.