قناة عبرية: وفد من 40 شخصية سودانية رفيعة يتوجه إلى إسرائيل

زعمت قناة عبرية، اليوم الأحد، أنه يجري التحضير لزيارة وفد سوداني مؤلف من 40 "شخصية جماهيرية" لإسرائيل الشهر المقبل.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، في نسختها العبرية، أنه في ظل الاتصالات لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، يجري التحضير لزيارة وفد سوداني مؤلف من 40 "شخصية جماهيرية" لإسرائيل الشهر المقبل.

בשיחה עם כאן חדשות סיפר בורטום כי הוא נמצא בקשר עם גורמים לא רשמיים בישראל בנושא. לדבריו, הביקור טרם תואם עם השלטונות בח'רטום, אך החוק המקומי לא אוסר על ביקור כזה. לגבי מטרת היוזמה והביקור אמר בורטום כי צריך לשבור את המחסום הפסיכולוגי אצל האזרח הסודאני והאזרח הישראלי>> — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) October 11, 2020

ونشر الصحفي بهيئة البث الإسرائيلية، روعي قايتس، تغريدات عدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أنه من المفترض أن يتضمن الوفد رياضيين وفنانين ورجال أعمال، وبأن من يقف خلف المبادرة السودانية، هو عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني أبو القاسم بورطوم.

ورأى الصحفي أنه في حديث مع قناة "كان" العبرية، قال بورطوم إنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل" بشأن الزيارة المرتقبة للبلاد، مشيرا إلى أنه لم ينسق بعد الزيارة مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي السوداني لا يمنع مثل هذه الزيارة.

ونقلت القناة العبرية على لسان بورطوم أنه "يجب كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والمواطن الإسرائيلي"، وأن مثل هذه الزيارات يمكن أن تقرب بين الشعوب.