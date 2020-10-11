البحرين... دعوة ملكية للتآزر في مواجهة مجموعة من المخاطر

دعا العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في البلاد، إلى توجيه رؤوس أموالها إلى القطاعات التنموية، والاستثمار في مجالي الصحة والأمن الغذائي.

موسكو- سبوتنيك. جاءت كلمة الملك حمد بن عيسى، عبر تقنية الفيديو في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

وقال: "ندعو المؤسسات الاستثمارية - الحكومية والخاصة - بتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، والتي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، كمجال التحول الرقمي والاستثمار في القطاع الطبي وتأمين الاكتفاء الغذائي؛ وهي أولوية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأضاف الملك: "ولتحقيق النجاح المرجو لعمليات التنمية الاقتصادية يجب أن تراعي مساراتها المتغيرات البيئية وتحدياتها المختلفة، كالاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحار".

ووجه العاهل البحريني المختصين في هذا المجال، بوضع التوصيات المناسبة لتدارك هذه التأثيرات على البيئة المحلية والتقليل من خطورتها، من خلال تنفيذ أحدث البرامج في مجال تبريد الأجواء وحماية السواحل من ارتفاع منسوب البحار.

كما وجه السلطة التنفيذية في المملكة، بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني، لإنشاء وتملّك الأعمال والشركات.