"قسد" الموالية لواشنطن تفتح المعابر مع مناطق سيطرة الدولة السورية

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي توصف بأنها الجناح السياسي لما يسمى تنظيم "قسد" الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي في الشرق السوري قرارا بفتح المعابر التي تصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الدولة السورية.

ونشرت على صفحتها اليوم الأحد صورة عن القرار 149 القاضي بفتح كل المعابر باستثناء معبر سيمالكا الحدودي مع العراق أبقته على القرارات السابقة.

وتسيطر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أجزاء واسعة من مناطق شرق الفرات (الغنية بالنفط) بدعم من جيش الاحتلال الأمريكي فيما يسيطر الجيش السوري والدولة السورية على أجزاء أخرى وتطالب دمشق القوات الأمريكية بالخروج من الأراضي السورية وأعلنت في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات.

وذكرت وكالة "سانا" دفعة من النفط تم إخراجها أمس السبت بشكل غير شرعي، وقالت:

"قافلة مؤلفة من 20 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساء السبت محافظة الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف المدينة الشرقي".