مدبولي يكشف… كم يكلف المولود الدولة المصرية ليبلغ سن العشرين؟

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت زيادة في أعداد المواطنين بلغت 35 مليون خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2020.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأحد، بأن مدبولي كشف عن المبلغ الذي تنفقه الدولة المصرية على كل مواطن منذ ولادته، وحتى يبلغ سن العشرين.

وجاءت تصريحات مدبولي في كلمته ضمن فاعليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة المصرية، التي أقيمت تحت عنوان "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء"، وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تنفق على المواطن المصري منذ ولادته وحتى بلوغه سن العشرين عاما، 13100 جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هذه الفئة العمرية تشكل 44.7 مليون من إجمالي تعداد سكان البلاد.

وأوضح مدبولي أن الرقم السابق يشمل الإنفاق على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مستعرضا إنجازات الدولة الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة كان 8.3 مليار جنيه سنة 2000، ووصل الآن إلى 93.5 مليار جنيه.

وذكر مدبولي أن الدولة أنفقت على قطاع التعليم في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي والعالي سنة 2000 لا يتجاوز 20.4 مليار، بينما وصل هذا العام لـ158 مليار جنيه.