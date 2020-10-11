تسجيل
20:34 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020

    هل تتخطى الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي العقبات... وتعلن تشكيل الحكومة الجديدة

    © AFP 2020 / NABIL HASAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/24/1045802498_0:174:3024:1875_1200x675_80_0_0_c11821c8736d6f8ce78eb7a344ab9de1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010111046797782-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    كشفت بعض المصادر الإعلامية أن خلافا حادا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول بعض الأسماء التي تتولى حقائب وزارية في الحكومة الحالية مثل وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل الجبواني ونائب الرئيس على محسن الأحمر وعبد العزيز الجباري مستشار الرئيس هادي، لا يرغب الانتقالي في وجودها، الأمر الذي قد يعطي بارقة أمل في إمكانية تنفيذ الاتفاق في الوقت الراهن، نظرا لما تملكه تلك الأسماء من ثقل داخل الشرعية.

    يرى مراقبون أن ما تحقق من الاتفاق هو تعيين محافظ جديد لعدن تابع للانتقالي ومدير أمن لم يتسلم مهام منصبه حتى الآن، وعادة الاشتباكات في الجبهات بين الطرفين، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي والتحشيد العسكري وسط صمت من رعاة الاتفاق، الأمر الذي يعني أن اتفاقا منفردا بين حلفاء الأمس "خصوم اليوم" قد لا يحقق استقرارا وربما تغيرت الرؤية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في عموم اليمن، وأن مسألة الأسماء التي تصر عليها الشرعية ويرفضها الانتقالي ربما تفصح عن مخاوف وعدم ثقة بين الأطراف.

    الثقة المفقودة

    قال رئيس تحضيرية مؤتمر عدن الجامع ورئيس حزب العمل الديمقراطي النهضوي وعضو الهيئة الدولية لفض النزاعات الدبلوماسية والسياسية إيهاب عبد القادر، "بكل تأكيد ليس هناك إمكانية لتطبيق اتفاق الرياض، فالطرفان الشريكان فيه لا يثقان ببعض لأن كل منهما يعتقد أنه على حق من وجهة نظره الشخصية".

    اتفاق الرياض
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    ما الذي حققه اتفاق الرياض حتى الآن في اليمن؟

    وأضاف لـ"سبوتنيك"،  أن "الشعب هو من يدفع ثمن التعنت غاليا، ولذلك طالبنا وما زلنا نطالب الطرفين بالوقف الفوري للحرب الدائرة في أبين والشيخ سالم وشبوة، لحقن دماء الطرفين والجلوس على طاولة حوار جاد ومسؤول ويشترك كافة الطيف القيادي الجنوبي في ذلك وإعادة مسار اتفاق الرياض".

    وتابع رئيس تحضيرية مؤتمر عدن الجامع، "الشعب سأم من المهاترات والتوقعات الناجمة عن عدم تنفيذ الاتفاق وفِي موعده بشقيه السياسي والأمني بشكل متوازن، وتشكيل الحكومة المتفق عليها في الرياض".

    مرحلة الغيبوبة

    من جانبه قال القيادي بالحراك الجنوبي عبد العزيز قاسم، إن "اتفاق الرياض يكتنفه الكثير من الغموض، خاصة وأن بنوده لم يتم مداولتها وإخراجها بصيغة رسمية عبر قنوات رسمية تذاع وتنشر حتى يسهل تناولها، لكن الواضح وما يتم تناقله بنود ونقاط، ولكل طرف تفسيره الخاص به".

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، "فقط ما تم تنفيذه هو تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وأخبار تتحدث عن تشكيل حكومة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاتفاق الأخير، ولم يتغير شيء على أرض الواقع، وبالنسبة لإمكانية تنفيذه فهى شحيحة وتكاد لا تذكر، خاصة وأن أهم بنود الاتفاق حسب المعلن عنها وهي تشكيل الحكومة، نستطيع القول إن اتفاق الرياض دخل مرحلة غيبوبة مبكرة حاولت المملكة السعودية إنعاشه مرات عدة حسب رغباتها ومشيئتها وكيفما تريد".

    جدل غير مقبول

    وحول الأسماء المطروحة من جانب الحكومة والمرفوضة من جهة الانتقالي قال قاسم، "ليست هي جوهر الإشكالية بقدر ما هي رغبة ودفعة سياسية من هذا الترشيح إن حصل فعلا هدفها الرفض، لإدراك الشرعية أن الانتقالي سيرفض هذه الأسماء، وحتى تتعلل الشرعية وترمي المسؤولية  بعدم تنفيذ اتفاق الرياض على الانتقالي، وإن قبل الانتقالي بتلك الأسماء سينهي دوره وحضوره أكثر مما هو عليه الآن".

    وتابع القيادي الجنوبي، "مسألة الأسماء والرفض والقبول ما هي إلا أجندة متبعة منذ اتفاق الرياض بغرض إطالة وشراء الوقت لكل الأطراف بمن فيهم الراعي الرسمي لاتفاق الرياض والتحالف، وهذا الأمر لا يمثل أدنى اعتبار أو عذر مقبول شعبيا لاستنفاذ كل هذه الفترة والتي قاربت على العام".

    جزيرة سقطرى
    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    الحكومة اليمنية: تصعيد المجلس الانتقالي في سقطرى يهدد اتفاق الرياض 

    الواقع كارثي

    وأوضح أنه "لم يعد هناك إمكانية لتنفيذ الاتفاق خاصة وأن الواقع كارثي وبات على حافة الانهيار، اتفاق الرياض لم يعد صالحا حتى بما هو عليه الآن، لأن الواقع تجاوزه، رغم عدم ملامسته كل المشاكل الجوهرية،  فضلا عن مضاعفتها خلال فترة ما بعد الحرب".

     وأكد قاسم أن "الرغبة الإقليمية خاصة التحالف هي المحرك وهي من توجه وليس الرغبات والإرادات لكل هذه الأطراف، والتي هى مجرد أدوات تابعة لهذا الطرف أو ذاك، وأصبحت عبء كارثي على الشعب أرهقته أكثر، ولم تقدم شيء سوى البؤس والتدمير وتعميق الخلافات على حساب معاناة المواطن، وبات رأي الشارع يقر أن التحالف والشرعية ومختلف القوى المنضوية فيه لا تمثل معاناته، بل هي سببا كارثيا في كل ما يجري".

    من جانبه قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة وليد بن ناصر الفضلي، إن "اتفاق الرياض يعيش حالة موت سريري منذ التوقيع عليه قبل نحو عام، فلم يكن الاتفاق سوى محاولة سعودية لخلق إنجاز دبلوماسي يحسب لهم، ولو كان على حساب مصلحة اليمنيين واستقرارهم".

    وأضاف الفضلي في بيان سابق تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "لم يتغير شيء بعد الاتفاق ولم تتخذ قيادة المملكة العربية السعودية أي خطوةٍ تجاه عدم تنفيذ المجلس الانتقالي ما يخصهم في الشق العسكري والأمني من الاتفاق، فضلا عن تسليم السلاح الثقيل وانتهاءا بعدم تسليمهم إدارة الأمن واستمرار المدير السابق ومنظومته بالعمل، وإصدار القرارات والمذكرات بالصفة السابقة، وهو ما يتعارض مع جهود المحافظ الجديد المحسوب على الانتقالي، في تعنت وتناقض واضح لم يقابل بأي ردع من الجانب السعودي بصفته الضامن للاتفاق".

    وأشار الفضلي، إلى أن المجلس الانتقالي لم يظهر حسن نيته في التعامل مع الاتفاق منذ اليوم الأول، وازداد تعنته مؤخرا، ففي شهر سبتمبر فقط استهدف مواقع الجيش الوطني في أبين بطائرتين مسيرتين.

    تأجيل للصراع

    وأوضح الفضلي، أن ما يجري من انهيار اقتصادي وهبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية، لا يعدو عن كونه أداة لتركيع قيادة الشرعية الدستورية، ولو كان عبر تجويع ثلاثين مليون يمني بعد أن أنهكتهم ست سنوات من الحرب.

    وعن مستقبل اتفاق الرياض، عبر الفضلي عن قناعته بفشل الاتفاق وأنه مجرد تأجيل للصراع لا إنهاءه، وربما تعود المواجهات العسكرية قبل الإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يؤمل عليها كثيرا، فنقاط الضعف في تأسيسها أكثر بكثير من نقاط القوة بعيدا عن أسماء الوزراء وانتماءاتهم.

    ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك