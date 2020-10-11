السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات

© AP Photo القضاء المصري يقرر رفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين بدلا منهم، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفتت إلى أن "قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من 10 أعضاء بالتساوى كما يلي: "2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية"، على أن يتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.

وأوضحت "بوابة أخبار اليوم" أنه قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات صدر في 2017، مضيفة: "بعد مرور 3 سنوات تم إجراء قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد".

وأضافت: "يستكمل تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين كل من "المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر/ نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد علي حسن عبد الواحد، الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية".