طقس الاثنين بالسعودية... أمطار رعدية على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، غد الاثنين.

وفي بيان على حسابها في تويتر اليوم الأحد، قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تمتد الأمطار إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

وعن حالة البحر الأحمر، ذكرت "الهيئة"، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

​وعلى الخليج العربي، يتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36 كم/ساعة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 13 درجة.