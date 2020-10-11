السعودية... بدء تنفيذ "نظام المياه" الجديد

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ نظام المياه الجديد الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه في المملكة وضمان عدم إهدارها.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت بدء تطبيق نظام المياه الجديد ابتداء من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضافت: "يعد هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقا"، مشيرة إلى أن أحكام النظام ستطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى أن "النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها".

كما يضمن أيضا "توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين".