"الثاني خلال أسبوع".. القوات المشتركة باليمن تعلن مقتل قيادي بارز في "أنصار الله"

قالت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الأحد، إن قائدا ميدانيا بارزا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قتل خلال المواجهات الدائرة بين الطرفين، منذ مطلع الشهر الجاري في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "المعين من الحوثيين أركان محور مديرية الدريهمي ومسؤول التعبئة في مديريات الحديدة، العقيد محمد يحيى الحوري، المكنى (أبو علي)، قتل مع عدد من مرافقيه في الهجوم المضاد الذي شنته قوات العمالقة على مناطق سيطرة الحوثيين في الدريهمي قبل أيام وأوقع عشرات القتلى والجرحى من عناصرهم".

وأشار إلى، أن "العقيد الحوري يعد ثاني قيادي من الحوثيين يلقى مصرعه في الساحل الغربي خلال أسبوع، حيث سبقه قائد مجاميع الحوثيين شمال جبهة حيس (جنوب غربي الحديدة)، القيادي شيخ الدين أبو النور، المُعين خلفا للقيادي أبو حسين الكبسي الذي قتل قبله بثلاثة أيام".

في سياق متصل، قالت القوات المشتركة، إنها "رصدت تعزيزات دفع بها الحوثيون من محافظة إب (وسط اليمن) ومديرية جبل راس (جنوب شرقي الحديدة)، إلى المزارع والقرى القريبة من خطوط التماس في جبهة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضافت، أن "التعزيزات تتضمن أسلحة متوسطة وقذائف مدفعية وآليات تقل مسلحين، وتم رصدها في منطقة دار القحيم والمساوى جنوبي حيس، وقرية الحصب من جهة الشرق ووادي نخلة ومفرق العدين من جهة الشمال".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، "نفذت 116 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م) خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأوضح، أن "من بين الخروقات 17 خرقا بقصف مدفعي و82 خرقا بأعيرة نارية مختلفة، وغارة لطائرة تجسسية على مديرية التحيتا (جنوبي الحديدة)"، مشيرا إلى "تحليق 16 طائرة حربية وتجسسية في أجواء منطقة الفازة ومدينة التحيتا ومديرية حيس".