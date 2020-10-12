استعداداً لذروة جديدة لتفشي "كورونا"... الصحة السورية تجهز مشفى للطوارئ في دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، استكمال تجهيز مستشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بالعاصمة دمشق لاستقبال حالات كورونا المستقرة والتي تحتاج للأوكسجين فقط مع مراقبة العلامات الحيوية والأكسجة.

وأشارت الوزارة في بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، أن :"المشفى يتسع حالياً لـ 120 سرير إضافة إلى مئة سرير جاهز للوضع في الخدمة عند الحاجة، مبينةً أن المشفى مجهز بكافة مستلزمات الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة ومستلزمات إعطاء الأوكسجين، إضافة لسيارة إسعاف حديثة مجهزة لنقل الحالات الطارئة لأقرب مشفى (مشفى ابن النفيس)، فيما يجري العمل على تأمين نظام للتهوية والفلترة وتحقيق شروط العزل التام للقسم الخاص بالمرضى".

© Sputnik الصحة السورية تجهز مشفى "أوكسجين" لاستقبال حالات كورونا في دمشق، سوريا 12 أكتوبر 2020

ونوّهت وزارة الصحة في بيانها إلى إطلاق غرفة إدارة الطوارئ بهدف تنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا إلى المشفى المناسب حسب إشغال الأسرة وتوفرها من خلال الربط مع محطات نداء الإسعاف 110 الخاص بمنظومة وزارة الصحة و133 الخاص بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وبينت الوزارة أن الغرفة تعمل عبر منسق على جمع وتحديث البيانات المتعلقة بـ كورونا من المشافي العامة والخاصة والبيانات هي خطة المشفى والاستيعاب وعدد الأسرة المشغولة وعدد أسرة العناية المشددة وعدد أجهزة التهوية الآلية وعدد الحالات (المثبتة، المشتبهة، التخريج، الوفيات) حيث تخضع هذه البيانات لعملية تحديث مستمر ويتم مراجعتها على أرض الواقع من خلال الزيارات للمشافي ومتابعة الوضع ميدانياً.

© Sputnik الصحة السورية تجهز مشفى "أوكسجين" لاستقبال حالات كورونا في دمشق، سوريا 12 أكتوبر 2020

وكانت الصحة السورية قد كشفت مساء الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا وشفاء 25 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى يوم الأحد 4718 حالة شفيت منها 1296 وتوفيت 224 حالة.