البنك المركزي المصري يطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، طرحه سندات وأذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه مصري.

وأوضح البنك المركزي، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، أن تلك السندات وأذون الخزانة تم طرحها بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، لسد عجز الموازنة.

وأشار المركزي المصري إلى أنه طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

كما سيطرح المركزي المصري أيضا سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.