الهلال الأحمر المصري يعلن خطة مواجهة السيول المحتملة

أعلن الهلال الأحمر المصري عن خطته للاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن خطة الاستعداد التي وضعها الهلال الأحمر المصري تتضمن تعاونا وثيقا مع فريق الإنقاذ الذي أظهر قدراته ومهاراته في مجال الإغاثة والإنقاذ في الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.

من جانبه، صرح رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصري والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة

وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلي لجميع أفرع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزي والذي يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعي والسيارات الطبية المستخدمة في عمليات الإغاثة.

في السياق ذاته، قال محمد الحسيني، مؤسس فريق الإنقاذ إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ ثلاث سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا في جميع محافظات الجمهورية بقوة 150 سيارة دفع رباعي مهيئة للعمل في المناطق الصعبة تعمل من خلال 300 متطوع يشاركون في أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.

وأضاف الحسيني أنه خلال أزمة كورونا كان الفريق يقوم بتوصيل إسطوانات الأكسجين المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا، وذلك بمساعدة الأطباء من أفراد الفريق.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري دائما من السباقين في تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصري كافة فور وقوع أي كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.