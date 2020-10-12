"القوات فوق الجسر"... "رسائل كلينتون" تكشف لأول مرة الرد السعودي الحاسم

ورصدت صحيفة "سبق" السعودية الرسائل، لافتة إلى أن "عام 2011 حمل ردا واضحا وحاسما من قبل عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية في الوقت الحالي، وسفير المملكة لدى واشنطن في ذلك الحين".

وقال الجبير في إفادة إلى كلينتون، وفقا للرسائل، إن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، وذلك ردا على طلب توضيحات بشأن دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين.

وذكرت "سبق"، أن البريد إلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كشف أن الولايات المتحدة عارضت تدخل قوات "درع الجزيرة" لحفظ النظام في للبحرين عام 2011، وورد في البريد، الذي رفعت السرية عنه مؤخرا، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإماراتية في الرسالة الإلكترونية، أن "إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف منه هو استعادة النظام"، مشيرا إلى أن "ملك البحرين مد يده للصلح منذ فترة طويلة جدا، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشددا على أن الأمر شأن خليجي داخلي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أخيرا على "تويتر"، رفع السرية عن رسائل هيلاري كلينتون، وقررت الخارجية الأمريكية بعدها رفع السرية عن عدد من رسائل كلينتون، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد الوزير مايك بومبيو قبل أيام بالإقدام على هذه الخطوة.