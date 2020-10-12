العراق يقترح تشكيل لجنة مشتركة لتسوية القضايا المالية مع إيران

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة مع إيران لتسوية القضايا المالية بين البلدين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مخيف، قوله، خلال لقائه نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، الذي وصل إلى بغداد، اليوم، إن "المسؤولين العراقيين يؤكدون على حل القضايا المصرفية بين البلدين وأن المشاكل ستحل قريبا في ظل الآليات المعتمدة".

وتابع: "إننا نحاول مواصلة التعاون المصرفي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف".

وأضاف مخيف أن "كل جهودنا هي لمواصلة التعاون بين البلدين وسيتم حل المشاكل القائمة في مجال المطالبات المالية والنقدية لإيران".

وتابع: "هناك بعض الآليات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تعزيز التعاون المصرفي والنقدي بين البلدين وحل المشاكل القائمة".

وأضاف: "اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بحضور مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين لإيجاد الحل اللازم لتسوية القضايا المالية بين إيران والعراق".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الإيراني: "آمل أن يتم حل المشاكل المصرفية والمالية بين البلدين في ظل عزم وإرادة السلطات العراقية".

واعتبر همتي العلاقات بين العراق وإيران "مهمة وفعالة للغاية"، مؤكدا أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع بغداد".

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني، صباح اليوم، إلى بغداد على رأس وفد للقاء والتشاور مع مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.