مصر... كشف حقيقة وجود "جسم غريب" في محكمة شمال الجيزة

نفى مصدر أمني، لموقع "اليوم السابع"، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على "جسم غريب " بمبنى محكمة شمال الجيزة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر هي أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة، وبالانتقال والفحص تبينت سلبية البلاغ.

وكانت، وسائل إعلام مصرية قد أفادت بأن محكمة شمال الجيزة بشارع السودان شهدت حالة من الهلع بعد عثور أحد العاملين داخل المحكمة على جسم غريب.

واستدعت أجهزة الأمن، خبراء المفرقعات، لفحص الجسم الغريب وتمشيط المنطقة، بعد إخلاء المحكمة.

كان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد بعثور أحد الموظفين على جسم غريب داخل محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا، تخوفًا من وجود أي مخاطر.