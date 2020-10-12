لبنان...تشكيل وفد التفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، تشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيان: "انطلاقا من اتفاق الإطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية وبناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تألف وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية على النحو الآتي: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 12, 2020

وأعلن لبنان، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، برعاية أمريكية وبإشراف الأمم المتحدة.

وتلا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محتوى الاتفاق، الذي نص: "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم أبريل/ نيسان عام 1996، وحاليا بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".

وأشار الاتفاق إلى أنه "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات في الناقورة (مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية) تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.